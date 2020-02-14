Володимир Дубинський: "Це було феєрично і фантастично"

У п'ятницю, 14 лютого, відбулася гра СК "Прометей" і ВК "Хімік" в півфіналі Кубка України.

Волейболістки "Прометея" у впертій боротьбі поступилися южненському "Хіміку" і, на жаль, не змогли пробитися у фінал Кубка України. Про це повідомив президент БК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Гра СК "Прометей" і ВК "Хімік" Facebook Володимира Дубинського

"Хімік переміг Прометей! Півфінал був феєричним і непередбачуваним. Сьогодні грали найсильніші команди країни! Це було феєрично і фантастично!!! Переміг щасливий! Вітаю Хімік!!! Плачемо і готуємося до майбутніх перемог! Я вітаю всіх любителів волейболу України!!! Урааааа!", – написав Дубинський в Facebook.

Відзначимо, що гра тривала усі п'ять сетів, три з яких закінчилися на користь южанок (25:18, 21:25, на 21:25, на 27:25, 18:20)

Гра СК "Прометей" і ВК "Хімік" Facebook Володимира Дубинського

Гра СК "Прометей" і ВК "Хімік" Facebook Володимира Дубинського

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