"Це великий успіх": президент СК "Прометей" Володимир Дубинський підбив підсумки першої половини сезону Суперліги

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський дав свою оцінку грі команди у перших двох колах регулярного чемпіонату Суперліги.

Про це йдеться на офіційній сторінці СК "Прометей" в Facebook.

Володимир Дубинський підбив підсумки першої половини сезону Суперліги Facebook СК "Прометей"

"Я вважаю, що ми гідно пройшли цю частину турнірної дистанції. Ми зробили ряд помилок, з моєї вини, маю на увазі те, що іноді робили ставку не на тих гравців, а Суперліга - це далеко не Вища ліга. Але вже сьогодні ми практично гарантували собі місце в плей-офф і збираємося і далі показувати хорошу гру. Принаймні самі хлопці в це вірять і мене в цьому переконують, а наш капітан Денис Лукашов для цього повинен ще більше згуртувати команду. Відмінне проходження першої половини. Я вважаю, що це великий успіх", - зазначив Володимир Дубинський.

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