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21 січня • оновлено в 13:07
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Аліна Рашевська

"Це великий успіх": президент СК "Прометей" Володимир Дубинський підбив підсумки першої половини сезону Суперліги

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Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський дав свою оцінку грі команди у перших двох колах регулярного чемпіонату Суперліги.

Про це йдеться на офіційній сторінці СК "Прометей" в Facebook.

Володимир Дубинський підбив підсумки першої половини сезону Суперліги

Володимир Дубинський підбив підсумки першої половини сезону Суперліги

Facebook СК "Прометей"

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"Я вважаю, що ми гідно пройшли цю частину турнірної дистанції. Ми зробили ряд помилок, з моєї вини, маю на увазі те, що іноді робили ставку не на тих гравців, а Суперліга - це далеко не Вища ліга. Але вже сьогодні ми практично гарантували собі місце в плей-офф і збираємося і далі показувати хорошу гру. Принаймні самі хлопці в це вірять і мене в цьому переконують, а наш капітан Денис Лукашов для цього повинен ще більше згуртувати команду. Відмінне проходження першої половини. Я вважаю, що це великий успіх", - зазначив Володимир Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вперше за 24 роки жіночий український баскетбол має шанс повернутися на Олімпіаду, на цей раз в 3х3. Більш того, баскетбольна збірна може стати єдиною з українських в командних видах спорту на Олімпіаді.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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