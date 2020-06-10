Володимир Дубинський розповів про перший заїзд в Академію спорту та підписання контрактів з легіонерами з США

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про очікування підписання контрактів з легіонерами з США і першого заїзду в Академію спорту.

Також Володимир Михайлович повідомив про те, хто доповнить склад жіночої баскетбольної команди. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Дубинський Событие

"Маленькі таємниці баскетбольного життя "Прометея". Вчора бурхливо обговорювали жіночу команду та її участь в Суперлізі сезону 2020/2021. Очікуємо в найближчі дні підписання контрактів ще з двома гравцями, вже 9 гравців основи будуть підписані. Агенти ведуть переговори з дівчатками – легіонерами з США. З нетерпінням чекаємо початку зборів, приїзду дівчат і знайомства з командою. Готуємо їм приємний сюрприз. Замовили і оплатили форму всім командам, продовжуючи співпрацю з нашим італійським партнером Errea Sport. Наша адміністрація практично без вихідних обирала нову колекцію форми і, сподіваюся, гравцям і вболівальникам вона сподобається!", – написав Володимир Дубинський.

Також президент СК "Прометей" розповів, що до четверга очікується підписання контрактів з двома легіонерами в чоловічу баскетбольну команду. Крім того, скоро приїдуть перші юні спортсмени в Академію спорту:

"Кілька годин обговорювали приїзд юних баскетболістів на відбір в Академію. На радість мою, і головного болю нашого головного тренера баскетбольної Академії "Прометей" Дмитра Маркова, багато дзвінків і справжній інтерес з боку батьків і фахівців з усіх куточків України. Всім величезне дякую. Не підведемо. Підбір студентів і створення максимальних умов – це, мабуть, найголовніше зараз. Але яке ж це щастя займатися всім цим! Скоро побачимо діток (мені всі кажуть – вони двометрові дядьки 15-17 років, а я говорю – дітки) і основу "Прометея". Дорогі батьки, дякую, що деякі з вас пишуть мені в личку. Жодне повідомлення не залишиться без уваги. Пишіть і розмовляйте з тренерами і дирекцією, будь ласка", – підкреслив Володимир Михайлович.

Відзначимо, що СК "Прометей" оплачує всі витрати на переїзд, проживання в готелі, триразове харчування та оренду залу. Кухарі вже починають готувати кафе і разом з доктором збалансоване меню до приїзду хлопців. Крім того, в очікуванні юних спортсменів лікарі, масажисти та весь персонал.

Володимир Дубинський також анонсував спільні тренування студентів Академії з гравцями Суперліги:

"З таємниць, що стануть дійсністю вже через тиждень: гравці основної команди "Прометей", на чолі з Віталієм Чернієм, в цей же час проведуть двотижневі збори! Хлопці скучили за ігровою практикою. Кращі серед майбутніх студентів Академії зможуть провести повноцінні тренування з гравцями Суперліги. У них зійдуться майбутнє і сьогодення Прометея!" – додав президент СК "Прометей".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жіноча команда БК "Прометей" візьме участь в Суперлізі в сезоні 2020/2021. Команду буде очолювати Вікторія Большакова – одна з найбільш авторитетних фахівців країни в жіночому баскетболі.