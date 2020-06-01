1 червня Спортивна Академія "Прометей" визначилася з головним тренером волейбольної команди.

Майстер спорту міжнародного класу Ірина Комісарова з сьогоднішнього дня починає формувати тренерський штаб молодіжної команди і вже на наступному тижні відкриє підбір учнів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Президент СК "Прометей" Володимир Дубінський.

Новим тренером волейбольної команди стала Ірина Комісарова Facebook: Володимир Дубінський

"З величезною радістю хочу повідомити всім майбутнім вихованцям нашої Академії і їх батькам, а також усім нашим уболівальникам, що нами підписаний контракт з видатним гравцем і тренером українського волейболу Іриною Володимирівною Комісаровою", – поділився Президент СК "Прометей" Володимир Дубінський.

Ірина Комісарова – неодноразовий чемпіон і призер України, чемпіон Туреччини, володарка Кубка Європейської конфедерації, краща єднальна багатьох чемпіонатів України, майстер спорту міжнародного класу.

"Я і весь дружний колектив команди" Прометей "вдячні Ірині Володимирівні за прийняту пропозицію і впевнені, що вона, як перший тренер нашої Академії, зможе виховати найкращих гравців не тільки України, але і гравців міжнародного рівня!"

Тренер волейбольної команди Спортивної Академії "Прометей" Ірина Комісарова Facebook: Володимир Дубінський

Як додав Володимир Дубінський, на сьогодні будівництво Академії проходить в активному режимі:

"Уже підписані договори з коледжами, школами та університетом. Розпочато комплексну реконструкцію залу для учнів Академії волейболу. Сучасний зал, облаштовані роздягальні, покриття з террафлексу, сучасне обладнання та багато іншого – все це чекає майбутніх академіків "Прометея"! Тільки Прометей! Тільки перемога!"

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що БК "Прометей" поповнився відразу трьома гравцями. Двоє з них представники МБК "Миколаїв": захисник Максим Луценко і форвард Сергій Приймак, третім став фовард Олександр Беліков з "Черкаських Мавп".

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