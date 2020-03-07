Володимир Дубинський представив нового тренера баскетбольної команди СК "Прометей"

У суботу, 7 березня, президент СК "Прометей" Володимир Дубинський повідомив про зміну головного тренера баскетбольної команди.

Замість Карліс Мужнієкса обов'язки головного тренера буде виконувати Кирило Большаков. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Шановні вболівальники баскетбольної команди СК Прометей! Я хочу всім вам повідомити, що за згодою сторін, сьогодні 7 березня, СК Прометей припинив співпрацю з Карліс Мужнієксом. Я вдячний Карлісу за той час і результат, який при ньому досягла команда. СК "Прометей" один з лідерів Суперліги! Новим виконувачем обов'язків головного тренера команди призначений спортивний директор СК "Прометей" Кирило Большаков! Упевнений, Кирило Вадимович впорається з поставленим клубом завданням! Тільки Прометей! Тільки Перемога!", - написав Владими р Дубинський.

Карліс Мужніекс припинив сотруднечество з СК "Прометей" Facebook/Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL писав, що СК "Прометей" спільно з одним зі своїх партнерів ТРЦ "Dmart" провели автограф-сесію гравців баскетбольної команди. На зустріч зі своїми фанатами прийшли Моріс Крик, Макс Конате і Віталій Мальчевський.

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