Володимир Дубинський: "Не такий фінал ми всі очікували"

В суботу, 14 березня, президент СК "Прометей" Володимир Дубинський дав інтерв’ю по завершенню баскетбольного сезону в Україні та розповів про найближчі плани команди.

Ще кілька днів тому неможливо було уявити, що баскетбольний сезон в нашій країні завершиться достроково. Однак сьогодні це реальність, і про позицію "Прометея" щодо такого рішення Федерації Баскетболу України, про оцінку керівництвом клубу проведеного командою сезону і найближчих її планах Володимир Дубинський розповів в інтерв'ю пресслужбі СК "Прометей" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський prometeybc.com

- Володимире Михайловичу, для багатьох стало несподіваним рішення ФБУ про дострокове завершення чемпіонату. Ваше ставлення до цього, і оскільки воно вже прийнято, як би ви оцінили виступ "Прометея" в першості?

- Зараз складно говорити і усвідомлювати те, що сталося. Ми зустрілися з командою, подякували їй за виконану роботу. Не буду приховувати: всi, від керівництва клубу до гравців, засмучені. Зараз, наприклад, дуже складно говорити з хлопцями, адже у кожного з них є сім'ї, якісь свої проблеми. Не такий фінал всi ми очікували. Ми неодноразово заявляли про свої високі цілі і прекрасно розуміли, що чемпіонат став сильнiше, а для нас це був перший досвід гри в Суперлізі. Що стосується рішення Федерації, то ми його однозначно підтримуємо, тому що воно було одним з найбільш правильних, і в той же час непростим і мужнім. Всі виходили з того, що перш за все важливе здоров'я людей, як глядачів, так і гравців. Воно дорожче будь-яких грошей і задоволення. Баскетбол - дуже контактний вид спорту. Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я оголошено пандемію, і це реальність. Нам теж іноді здається, що все занадто перебільшено, але зараз ми вже можемо бачити, що коронавірус не шкодує нікого. Буквально вчора на цю хворобу захворів президент Бразилії, ще до цього Том Хенкс, два гравця НБА, а це представники розвинених країн. Це велика проблема і всі ми повинні намагатися її вирішити. А рішення Федерації ми треба прийняти. Грати без глядачів - неправильно. Ми, інвестори, вкладаємо кошти в баскетбол свідомо без матеріальної віддачі, але в першу чергу для того, щоб видовище приносило уболівальникам задоволення. Зараз навіть хочеться плакати, але так сталося ...

Спасибі Федерації, президентам інших клубів за те, що прийняли нас в свою родину. Ми боремося один проти одного, але не воюємо. "Прометей" буде жити! В цьому році ми прийняли рішення про створення в Кам'янському Академії баскетболу і волейболу. Ми будемо робити інвестиції у виховання дітей. Нас зараз запитують: "Так що, не буде Академії?" Ні, вона буде! Ми хочемо виховувати таких гравців як Михайлюк, Лень. І коли таке трапиться, в цьому буде наше найбільше щастя!

Що стосується виступу команди в сезоні, то, напевно, нам трохи не вистачило професійного підходу. Були деякі проблеми у взаємовiдносинах легіонерів і вітчизняних гравців. Але це процес росту, еволюція. Треба чомусь навчитися і на своїх помилках. В цілому я вважаю, що у нас була фантастична команда. Мріяли про те, що вона ще більше зміцніє і стане єдиною до стадії плей-оф. Для нас не було б трагедією, якби ми не стали першими, але вболівальники б отримали неймовірні емоції. Хочеться подякувати нашим фанам. Вони у нас найкращі! Вони всюди їздили за нами і робили це просто тому, що люблять баскетбол і вболiвали так, як вміють. Крім того, був створений Клуб вболівальників "Прометея", які теж підтримували команду і в домашніх, і у виїзних іграх. Низький Вам всім уклін! Баскетбол без вболівальників неможливий, це нереально! Я сподіваюся і вірю в те, що попереду у клубу не роки, а десятиліття! А хлопці, які грали в нинішньому сезоні, увійдуть в історію як перший склад клубу в Суперлізі!

- Зовсім недавно в клубі трапилися зміни в тренерському штабі. Чим вони зумовлені?

- Зараз уже не зовсім хочеться повертатися до цього. Зміна говорить в тому числі і про те, що ми не збиралися закінчувати чемпіонат сьогодні. Хочеться сказати спасибі Карлісу. Це чудова, інтелігентна людина. Але так буває. Це бізнес, це робота.

- Які найближчі плани команди?

- В першу чергу зробити максимально можливе для того, щоб ніхто не захворів. Вірус крокує по планеті, і це дуже серйозно. Подивимося, що буде відбуватися в найближчі декілька тижнів і почнемо думати про майбутню команду з урахуванням набутого досвіду. Напевно, у нас будуть зміни в тренерському складі. Але тут я б хотів висловити величезну подяку Кирилу Большакову, Дмитру Маркову і Сергію Алфьорову. Вони буквально жили командою, як і всі працівники клубу, за що їм теж велике спасибі.

Що стосується гравців, то у нас є мрія зібрати під нашими прапорами якомога більшу кількість класних українських виконавцiв. Будемо звичайно ж дивитися і кого залишити з легіонерів. У нас зараз буде достатньо часу, щоб гідно підготуватися до нового сезону в Суперлізі.

Крім того, більшу частину часу ми присвятимо будівництву Академії, а це житло, навчання дітей, запрошення тренерів. У наших планах створення спорткласу, і це буде саме наша, спонсорська підтримка. Це дуже велика робота. Без виховання нових зірок у клубу немає майбутнього. Крім того, я планую, що клуб найближчим часом поставить десь 1000 щитів на подвір'ях нашого міста, аби діти могли просто виходити на вулицю покидати м'яча і вже там будуть з'являтися наші нові зірки. Дуже багато планів. Тож баскетболу у Кам'янському бути!

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Кам'янському відбулася традиційна автограф-сесія із зірками баскетбольної команди СК "Прометей". Цього разу роздавали автографи і спілкувалися з уболівальниками в невимушеній обстановці капітан баскетбольної команди СК "Прометей" Денис Лукашов, гравці Майкл Майєрс і Ігор Кривцов.

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