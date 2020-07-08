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Володимир Дубинський докладно розповів про завершення відбору до спортивної академії "Прометей"

Софія Ковнір
Спорт
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Володимир Дубинський докладно розповів про завершення відбору до спортивної академії 'Прометей'

Володимир Дубинський. Пресслужба СК "Прометей"

У місті Кам'янське Дніпропетровської області завершився відбір в волейбольну команду спортивної академії "Прометей". Президент клубу Володимир Дубинський розповів подробиці про відбір і подальші кроки вихованців.

За його словами, волейбольна команда вже сформована. Так, 14 кращих гравців поповнять ряди "Прометея".

"Я був дуже щасливий і радий якісним складом кращих учасниць. 6 липня був перший день відбору. Багато дуже нервували і тренера переглядали кожен варіант. І ось вже сьогодні закінчився перегляд. Ми отримали добротну команду з 14 осіб, які підуть з "Прометеєм" далі . Ми не зупиняємося на досягнутому", – розповів Володимир Михайлович.

Також Дубинський повідомив, що тепер в планах створити три-чотири групи в різних містах Дніпропетровської області, де будуть діти більш молодшого віку:

"Ми будемо все оплачувати, купувати форму і м'ячі, а також намагатися створити максимум умов. Сподіваємося, що в найближчому майбутньому спортивна академія "Прометей" буде ще поповнюватися", – зазначив президент клубу.

Тепер з гравцями підпишуть контракти і будуть готуватися до їх прийому:

"Будівництво академії триває. Зал буде закінчений 1 серпня. І вже 15 серпня ми зберемо команду. Почнемо готуватися до школи, до навчання, до тренувальних процесів. І, як я розумію, не пізніше 1 жовтня розпочнеться Чемпіонат України вищої ліги. Всі молодці, всі добре відпрацювали, і я всім дуже вдячний. Упевнений, що у всіх дівчаток велике майбутнє. Я допоможу їм в цьому", – додав Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що до складу жіночої баскетбольної команди "Прометей" увійшла гравець з Америки Кейшуан Лашун Джеймс. 26-річна баскетболістка виступатиме на позиції форварда.

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