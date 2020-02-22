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22 лютого • оновлено в 15:17
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Ігор Кравченко

Володимир Дубинський: "Через "не можу" вирвали перемогу в цій грі"

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У суботу, 22 лютого, відбулася друга гра між волейбольними командами "Прометей" та "Галичанка".

Гра завершилася перемогою ВК "Прометей". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Волейболістки "Прометея" відсвяткували нелегку перемогу над командою з Тернополя, яку отримали лише на тай-брейку - 2:3 (18:25, 20:25, 25:17, 25:15, 12:15).

"Галичанка - Прометей 2:3! Дівчатка через "не можу" вирвали перемогу в цій грі на виїзді. Особисто моя думка цю гру програв наш головний тренер Андрій Романович. Далі розберемося і будемо рухатися вперед! На жаль, гра без замін привела до того, що розтягла пах Лайза. Немає слів ... ", - написав Володимир Дубинський.

Волейболістки "Прометея" отримали вольову перемогу над "Галичанкою"

Волейболістки "Прометея" отримали вольову перемогу над "Галичанкою"

prometeyvc.com

Нагадаємо, що 21 лютого волейболістки "Прометея" отримали виїзну перемогу над тернопільською "Галичанкою" в першому матчі 13-го туру української Суперліги з рахунком 0: 3 (18:25, 19:25, 25:27).

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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