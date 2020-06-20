МоваЯзык

Топтеми:

Володимир Дубинський анонсував дати старту ігор БК "Прометей" в FIBA Europe Cup

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Спорт
1,0 т.
Володимир Дубинський анонсував дати старту ігор БК 'Прометей' в FIBA Europe Cup

БК "Прометей"

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів, що баскетбольна команда "Прометей" почне ігри в FIBA Europe Cup вже у вересні цього року.

Відповідно до отриманого листа від FIBA Europe, перша гра чоловічої команди БК "Прометей" запланована на 23 вересня і відповідна гра рівно через тиждень – 30 вересня. Про це Володимир Дубинський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, жіноча команда БК "Прометей" проведе свій перший раунд EuroCup Women на день пізніше – 24 вересня і гра у відповідь пройде 1 жовтня:

"Надалі, в разі перемоги за підсумками двох зустрічей, ігри проходитимуть щотижня до листопада – одна гра вдома, одна на виїзді. У разі, якщо ситуація з COVID-19 буде залишатися складною, то, можливо, буде прийнято рішення про проведення ігор у вигляді групових турнірів. Багато ще всяких якщо, на випадок продовження COVID-19, але будемо сподіватися, що до вересня епідемія відступить і ми зможемо насолоджуватися грою улюбленої команди в Європейських кубкових турнірах!", – розповів Володимир Михайлович.

Лист від FIBA Europe.

Лист від FIBA Europe. (Facebook Володимира Дубинського)

Лист від FIBA Europe.

Лист від FIBA Europe. (Facebook Володимира Дубинського)

Крім того, президент СК "Прометей" зазначив, що заявки на участь в кубкових турнірах будуть подані клубом і ФБУ до 20 липня. А в серпні в Мюнхені пройде жеребкування і буде визначено, хто з ким грає, а також, хто першим буде грати вдома чи на виїзді:

"Тепер, коли FIBA Europe визначилися з іграми в Єврокубках, наша ФБУ зможе визначитися з датою початку Чемпіонату України. За моїми відчуттями, початок Чемпіонату України відбудеться в перших числах жовтня 2020 року. Я впевнений, що всі наші вболівальники дуже скучили за іграми улюбленої команди і з нетерпінням будемо чекати вересня", – додав Володимир Дубинський.

Ігри БК "Прометей" в FIBA Europe Cup.

Ігри БК "Прометей" в FIBA Europe Cup. (Facebook Володимира Дубинського)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про будівництво баскетбольної і волейбольної Академії клубу. Зараз в будівлі, де розташується навчальний заклад, ведуться будівельні роботи.

УкраїнаДніпроБК Прометей
Поділитися в Facebook
  1. /Дніпро
  2. /Спорт