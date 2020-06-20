Володимир Дубинський анонсував дати старту ігор БК 'Прометей' в FIBA Europe Cup

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів, що баскетбольна команда "Прометей" почне ігри в FIBA Europe Cup вже у вересні цього року.

Відповідно до отриманого листа від FIBA Europe, перша гра чоловічої команди БК "Прометей" запланована на 23 вересня і відповідна гра рівно через тиждень – 30 вересня. Про це Володимир Дубинський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, жіноча команда БК "Прометей" проведе свій перший раунд EuroCup Women на день пізніше – 24 вересня і гра у відповідь пройде 1 жовтня:

"Надалі, в разі перемоги за підсумками двох зустрічей, ігри проходитимуть щотижня до листопада – одна гра вдома, одна на виїзді. У разі, якщо ситуація з COVID-19 буде залишатися складною, то, можливо, буде прийнято рішення про проведення ігор у вигляді групових турнірів. Багато ще всяких якщо, на випадок продовження COVID-19, але будемо сподіватися, що до вересня епідемія відступить і ми зможемо насолоджуватися грою улюбленої команди в Європейських кубкових турнірах!", – розповів Володимир Михайлович.

Лист від FIBA Europe. (Facebook Володимира Дубинського)

Лист від FIBA Europe. (Facebook Володимира Дубинського)

Крім того, президент СК "Прометей" зазначив, що заявки на участь в кубкових турнірах будуть подані клубом і ФБУ до 20 липня. А в серпні в Мюнхені пройде жеребкування і буде визначено, хто з ким грає, а також, хто першим буде грати вдома чи на виїзді:

"Тепер, коли FIBA Europe визначилися з іграми в Єврокубках, наша ФБУ зможе визначитися з датою початку Чемпіонату України. За моїми відчуттями, початок Чемпіонату України відбудеться в перших числах жовтня 2020 року. Я впевнений, що всі наші вболівальники дуже скучили за іграми улюбленої команди і з нетерпінням будемо чекати вересня", – додав Володимир Дубинський.

Ігри БК "Прометей" в FIBA Europe Cup. (Facebook Володимира Дубинського)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про будівництво баскетбольної і волейбольної Академії клубу. Зараз в будівлі, де розташується навчальний заклад, ведуться будівельні роботи.