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14 травня • оновлено в 16:56
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Аліна Рашевська
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Волейбольна команда "Прометея" поповнилася двома новими гравцями: що про них відомо

1.1т
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СК "Прометей" підписав контракти з двома новими волейболістками.

Спортсменки займуть позиції сполучних у чемпіонаті України серед команд Суперліги в сезоні 2020/2021. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів президент клубу Володимир Дубинський.

Нові волейболістки "Прометея"

Нові волейболістки "Прометея"

Колаж

Вже за тиждень свій перший у складі кам'янської волейбольної команди день народження відзначить болгарська волейболістка Лора Кітіпова. Спортсменка брала участь в чемпіонаті світу 2014 року, а також чемпіонатах Європи 2011, 2013, 2015 року, 2017 років. Лора – срібний призер Жіночої волейбольної Євроліги 2012 і дворазовий бронзовий призер Жіночої волейбольної Євроліги 2011 і 2013 років. У "Прометеї" вона буде грати під номером 7.

Також ряди кам'янської команди поповнила відома сполучна збірної України Алла Політанська. Волейболістка є багаторазовою учасницею і призером різних турнірів і чемпіонатів. Відтепер вона буде виступати під 4-м номером.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після закінчення карантину СК "Прометей" планує подати заявку на участь гравців Академії в чемпіонаті України в Першій лізі. Відповідні переговори вже пройшли з президентом Федерації волейболу України Михайлом Мельником.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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