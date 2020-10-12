ВК 'Прометей' очолить тренер з Болгарії

У жіночої волейбольної команди СК "Прометей" з'явиться новий тренер з Болгарії Іван Петков.

Раніше Петков був тренером збірної Болгарії і в недавньому минулому тренер ВК "Мариця". Про це президент СК "Прометей" Володимир Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми сподіваємося, що в четвер Іван Петков прилетить в Україну і вже в іграх наступного туру Чемпіонату України зможе вивести команду на майданчик в якості головного тренера. Вірю, що наша співпраця буде довгою і дуже плідною. Дуже вдячні Івану за те, що прийняв нашу пропозицію і віримо, що ця співпраця принесе величезну користь, як нашому клубу, так і всій волейбольній спільноті в Україні. Ласкаво просимо в Прометей!", – написав президент клубу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що головний тренер ВК "Прометей" Андрій Романович подав заяву про відставку.