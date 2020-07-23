У Кам'янському закінчують ремонт волейбольного залу Академії "Прометей". Перші фото

У місті Кам'янське Дніпропетровської області капітальний ремонт волейбольного залу Академії "Прометей" добігає кінця.

Планується, що всі роботи будуть завершені протягом 10 днів. Фотографіями оновленого приміщення поділився президент СК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

У Кам'янському закінчують ремонт волейбольного залу Академії "Прометей" Facebook / Володимир Дубинський

У Кам'янському закінчують ремонт волейбольного залу Академії "Прометей" Facebook / Володимир Дубинський

За словами Дубинського, в будівлі вже встановили системи кондиціонування і вентиляції, провели освітлення, відремонтували стіни. Найближчим часом на заздалегідь підготовлену підлогу покладуть спеціальне покриття Терафлекс. У зв'язку з епідемією коронавірусу виникла затримка з його доставкою з Італії, однак зараз воно вже пройшло розмитнення і знаходиться в Україні.

Для того, щоб уникнути відблисків на майданчику від денного світла, вікна планують оснастити спеціальним покриттям. Стійки, сітки і весь інвентар вже придбані і також скоро будуть встановлені.

У Кам'янському закінчують ремонт волейбольного залу Академії "Прометей" Facebook / Володимир Дубинський

Скріншот Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що гравців БК "Прометей" запросили на збори збірної команди України.