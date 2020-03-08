У суботу, 7 березня, в Кам'янському відбулася традиційна автограф-сесія із зірковими гравцями баскетбольної команди СК "Прометей".

Автограф-сесія як завжди проходила на 3 поверсі торгового-розважального центру Dmart, повідомляє Событие.

Цього разу роздавали автографи і спілкувалися з уболівальниками в невимушеній обстановці капітан баскетбольної команди СК "Прометей" Денис Лукашов, гравці Майкл Майєрс і Ігор Кривцов. Також можна було зустріти Джейлона Міллера і Моріса Крика.

На зустріч, як і в минулі рази, прийшло багато молоді. Автограф можна було отримати як на спеціально підготовленому до заходу календарі, так і на футболці, кепці, фото. Гравці охоче робили селфі з шанувальниками великого спорту.

Юлія і її син Событие

Юлія: "Мій син відвідує баскетбольну школу, яка була організована за підтримки Володимира Дубинського. І ось, ми теж захворіли баскетболом. Дуже класний захід, це зближує, заряджає позитивом і нас, і гравців".

Віра Попруга Событие

Віра Попруга: "Я ходжу на баскетбол з 7 років, завжди подобалася ця гра. Ходжу на ігри разом з татом. Мріяла поспілкуватися з нашими гравцями і отримати їх автограф – для мене він дуже важливий".

Ігор Кривцов Событие

Ігор Кривцов: "Проведення автограф-сесії в такому форматі – чудова ідея. Вважаю, що їх потрібно проводити частіше. Адже гравці і вболівальники - це, по суті, одна команда і одна система, яка може працювати тільки разом. Чим частіше ми будемо проводити такі зустрічі, тим згуртованою і сильніше станемо ".

Денис Лукашов Событие

Денис Лукашов: "Ми раді, що можемо зустрітися з нашими фанатами, таке спілкування дуже приємне, воно заряджає позитивними емоціями. Коли я був маленьким, у мене такої можливості не було: з кимось сфотографуватися на пам'ять, поспілкуватися. У сьогоднішньої молоді вона тобто, і це класно ".

Відбулася традиційна автограф-сесія з зірками баскетбольної команди СК "Прометей" Событие

Раніше OBOZREVATEL писав, що Володимир Дубинський представив нового тренера баскетбольної команди СК "Прометей".

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