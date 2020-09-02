У Кам'янському відбудеться турнір Кубок Прометея: розклад ігор

У місті Кам'янське Дніпропетровської області з 4 по 6 вересня пройде щорічний турнір Кубок Прометея.

У гості до кам'янчан приїдуть три команди Суперліги України: БК "Київ-Баскет", БК "Запоріжжя" і БК "Черкаські Мавпи". Про це повідомив президент клубу "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Проведення турніру узгодили з Федерацією баскетболу України. Захід пройде з обмеженою кількістю глядачів при максимальному дотриманні протиепідемічних заходів через COVID-19. На іграх Кубка Прометей зможуть бути присутнім близько 250 гостей.

"Прошу всіх бажаючих терміново зв'язатися з менеджерами клубу "Прометей" і записатися на відвідування ігор, бо величезне бажання серед уболівальників подивитися ігри, але обмежена кількість місць. Хто перший запишеться, той і отримає право на відвідування ігор", – написав Володимир Дубинський.

Розклад ігор турніру:

4 вересня 2020:

16:30 БК "Київ-Баскет" - БК "Черкаські Мавпи"

19:00 БК "Прометей" - БК "Запоріжжя"

5 вересня 2020:

15:30 БК "Київ-Баскет" - БК "Запоріжжя"

18:00 БК "Прометей" - БК "Черкаські Мавпи"

6 вересня 2020:

11:30 БК "Черкаські Мавпи" - БК "Запоріжжя"

14:00 БК "Прометей" - БК "Київ-Баскет"

Розклад ігор турніру Кубок Прометея. Faceboo /Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" здобув першу перемогу на зборах у Туреччині.