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У Кам'янському відбудеться турнір Кубок Прометея: розклад ігор

Софія Закревська
Софія Закревська
Спорт
1,1 т.
У Кам'янському відбудеться турнір Кубок Прометея: розклад ігор

У Кам'янському відбудеться турнір Кубок Прометея: розклад ігор. Facebook/Володимир Дубинський

У місті Кам'янське Дніпропетровської області з 4 по 6 вересня пройде щорічний турнір Кубок Прометея.

У гості до кам'янчан приїдуть три команди Суперліги України: БК "Київ-Баскет", БК "Запоріжжя" і БК "Черкаські Мавпи". Про це повідомив президент клубу "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Проведення турніру узгодили з Федерацією баскетболу України. Захід пройде з обмеженою кількістю глядачів при максимальному дотриманні протиепідемічних заходів через COVID-19. На іграх Кубка Прометей зможуть бути присутнім близько 250 гостей.

"Прошу всіх бажаючих терміново зв'язатися з менеджерами клубу "Прометей" і записатися на відвідування ігор, бо величезне бажання серед уболівальників подивитися ігри, але обмежена кількість місць. Хто перший запишеться, той і отримає право на відвідування ігор", – написав Володимир Дубинський.

Розклад ігор турніру:

4 вересня 2020:

  • 16:30 БК "Київ-Баскет" - БК "Черкаські Мавпи"

  • 19:00 БК "Прометей" - БК "Запоріжжя"

5 вересня 2020:

  • 15:30 БК "Київ-Баскет" - БК "Запоріжжя"

  • 18:00 БК "Прометей" - БК "Черкаські Мавпи"

6 вересня 2020:

  • 11:30 БК "Черкаські Мавпи" - БК "Запоріжжя"

  • 14:00 БК "Прометей" - БК "Київ-Баскет"

Розклад ігор турніру Кубок Прометея.

Розклад ігор турніру Кубок Прометея. Faceboo /Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" здобув першу перемогу на зборах у Туреччині.

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