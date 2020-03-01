У Кам'янському в ТРЦ "Dmart" пройшла автограф-сесія з зірками СК "Прометей"

У суботу, 1 березня, СК "Прометей" спільно з одним зі своїх партнерів ТРЦ "Dmart" провели автограф-сесію гравців баскетбольної команди.

На цей раз на зустріч зі своїми прихильниками прийшли Моріс Крик, Макс Конате і Віталій Мальчевський. Про це повідомили на сайті СК "Прометей".

Вболівальники команди, більшу частину яких становили діти, з нетерпінням чекали гравців і відразу ж обступили їх, як тільки баскетболісти з'явилися. У всіх був чудовий, по-справжньому весняний настрій, яким всі учасники автограф-сесії з радістю ділилися один з одним.

Гравець СК "Прометей" Моріс Крик: "Це просто чудово! Я дуже радий знаходитися тут в цьому чудовому місці, де зібралася велика кількість уболівальників, в тому числі і діти. Я дуже вдячний фанатам за їхню підтримку і мені дуже приємна така увага. Це підбадьорює, надихає і заряджає позитивними емоціями".

Гравці СК "Прометей" провели автограф-сесію prometeybc.com

Гравець СК "Прометей" Макс Конате: "Спорт взагалі неможливий без таких заходів. Вболівальники повинні розуміти, що спортсмени - звичайні люди. З ними можна контактувати, спілкуватися, і вони відповідають взаємністю. Думаю, що коли вболівальники будуть приходити на наступні наші ігри контакт між нами буде ще більш сильним. Я зарядився позитивними емоціями на тиждень вперед і сподіваюся, що сам зарядив такими ж емоціями наших шанувальників".

Гравець СК "Прометей" Віталій Мальчевський: "Піду із зустрічі з прекрасними почуттями. Приємно бачити на дитячих обличчях посмішки, в якійсь мірі мотивувати їх на заняття спортом, і зокрема, баскетболом. У свою чергу, діти будуть мотивувати і мене на хорошу гру".

Гравці СК "Прометей" провели автограф-сесію prometeybc.com

В'ячеслав і його син Герман (вболівальники "Прометея"): "Подібні заходи необхідні в першу чергу для підростаючого покоління. У нас, наприклад, не було таких можливостей поспілкуватися зі своїми кумирами, як у наших дітей. Для моєї дитини, яка займається в молодшій групі ДЮСШ "Прометей", це дуже важливо".

Віталій Іванович і його онук Ігор (вболівальники "Прометея"): "У нас в місті раніше взагалі не було таких зустрічей уболівальників з командою, та ще й в такому прекрасному центрі. Хочеться сказати спасибі організаторам цього заходу. Нам хочеться зібрати повну колекцію автографів гравців команди, і тепер у нас вже є половина підписів".

Гравці СК "Прометей" провели автограф-сесію prometeybc.com

Уже найближчим часом наші вболівальники зможуть таким же чином поспілкуватися і з іншими баскетболістами "Прометея". Щоб дізнатися з ким саме і коли, стежте за новинами на клубному сайті і в соціальних мережах.

Гравці СК "Прометей" провели автограф-сесію prometeybc.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що СК "Прометей" обіграв БК "Запоріжжя" з рахунком 93:85 в матчі регулярного чемпіонату української Суперліги. Незважаючи на те, що "господарі" впевнено лідирували з самого початку гри, в останній чверті кам'янчанам вдалося вирватися вперед.

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