У місті Кам'янське Дніпропетровської області 6 липня на базі спорткомплексу "Прометей" стартував відбір дівчат до академії волейбольного клубу.

У вівторок, 7 липня, спортсменок чекає другий етап кастингу. Доля путівок в академію вирішиться за підсумками двох днів, повідомили в пресслужбі СК "Прометей".

У перший день відбору приїхали 14 волейболісток у віці від 14 до 17 років. Спочатку для них провели розминку, після чого було повноцінне тренування. На ній дівчата працювали з м'ячами і демонстрували свою фізичну підготовку.

У Кам'янському стартував відбір волейболісток до Спортивної академії "Прометей" prometeyvc.com

Керувала тренувальним процесом Ірина Комісарова, а допомагали їй визначити майбутніх вихованців академії Андрій Романович і його помічники. На трибунах дітей підтримували рідні.

"Наші вихованці будуть проживати в двомісних кімнатах з усіма зручностями. Вони будуть мати триразове харчування, вчитися в кращих навчальних закладах нашого міста. Транспорт академії буде відвозити їх на навчання і тренування. Упевнений, що і діти, і їхні батьки будуть задоволені умовами", – зазначив директор Спортивної академії "Прометей" Максим Беспальчук.

У Кам'янському стартував відбір волейболісток до Спортивної академії "Прометей" prometeyvc.com

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