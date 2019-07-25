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У Дніпрі помер відомий спортсмен Юрій Шляхов

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У Дніпрі помер 22-кратний чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов.

Спортсмен помер у віці 36 років, передає Апостроф.

Чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов

Чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов

gorod.dp.ua

Тіло Шляхова виявила в квартирі його мати. Причини смерті - невідомі.

Новини
Чемпіон світу та Європи трагічно помер у віці 36 років

Спортсмен народився в Дніпропетровську в 1983 році.

У складі збірної України Шляхов завоював золоті медалі чемпіонату Європи і Кубка європейських чемпіонів, брав участь в Олімпійських іграх 2004 і 2008 року.

З 2010 року викладав на кафедрі фізичного виховання і спорту Дніпровського національного університету ім. Гончара.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські шпажисти стали віце-чемпіонами світу.

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Україна Дніпро
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Дніпро спорт смерть
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