У Дніпрі помер відомий спортсмен Юрій Шляхов

У Дніпрі помер 22-кратний чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов.
Спортсмен помер у віці 36 років, передає Апостроф.
Чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов
gorod.dp.ua
Тіло Шляхова виявила в квартирі його мати. Причини смерті - невідомі.
Спортсмен народився в Дніпропетровську в 1983 році.
У складі збірної України Шляхов завоював золоті медалі чемпіонату Європи і Кубка європейських чемпіонів, брав участь в Олімпійських іграх 2004 і 2008 року.
З 2010 року викладав на кафедрі фізичного виховання і спорту Дніпровського національного університету ім. Гончара.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські шпажисти стали віце-чемпіонами світу.
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