У баскетбольний клуб "Прометей" повертається кращий атакуючий захисник сезону 2018/2019 Суприм Ханнах.

Раніше баскетболіст вже грав за команду "Прометей". І в сезоні 2020/2021 він знову буде виступати за рідну команду, повідомив президент клубу Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Через рік, після того, як БК "Прометей" посів перше місце у Вищій Лізі та Суприм Ханнах був визнаний кращим атакуючим захисником сезону 2018/2019 – він повертається. Всього година часу знадобилася Суприму для прийняття рішення. О 6:30 ранку вчора наш агент зателефонував йому по телефону і в 7:30 ранку рішення було прийнято", – написав Дубинський.

Суприм Ханнах повертається в "Прометей" Facebook Володимира Дубинського

Суприм Ханнах повертається в "Прометей" Facebook Володимира Дубинського

Контракт вже підписаний і 17 вересня Суприм вийде на майданчик з основною командою:

"Суприм був улюбленцем всіх уболівальників "Прометея" і я сподіваюся йому вдасться тепер уже в Суперлізі України показати надійну і красиву гру", – додав президент клубу.

Суприм Ханнах повертається в "Прометей" Facebook Володимира Дубинського

Суприм Ханнах повертається в "Прометей" Facebook Володимира Дубинського

Суприм Ханнах повертається в "Прометей" Facebook Володимира Дубинського

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що спортивний клуб "Прометей" з міста Кам'янське Дніпропетровської області підписав контракт з догравальникцею збірної України.