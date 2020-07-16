Став відомий остаточний склад волейбольної команди "Прометей"

Софія Ковнір Спорт 07:00, 16.07.2020

Волейбольна команда "Прометей" підписала контракт з центральним блокуючим гравцем. Їм стала 22-річна Марина Мазенко.

Крім того, президент клубу Володимир Дубинський оголосив остаточний список гравців ВК "Прометей". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Марина Мазенкоцентральний блокуючий підписала контракт з волейбольною командою "Прометей" і стала останнім гравцем, підписаним нашим клубом в цьому році, завершивши комплектацію команди в сезоні 2020/2021. У травні цього року Марині виповнилося 22 роки, її зріст 186 см. Не дивлячись на такий юний вік, Марина пограла в командах Суперліги, стаючи неодноразово бронзовим і срібним призером чемпіонатів, а в сезоні 2017/2018 вона була визнана кращим блокуючим чемпіонату України. Дякую Марині за вибір команди "Прометей" і нашій тренерській раді!", – повідомив президент клубу.

Марина Мазенко. Facebook Володимира Дубинського
Марина Мазенко. Facebook Володимира Дубинського

Також Володимир Дубинський оголосив остаточний склад ВК "Прометей".

Тренерський склад:

  1. Романович Андрій – головний тренер;

  2. Зуй Денис – помічник тренера;

  3. Рубцов Антон – тренер з ЗФП;

  4. Мелюшкин Данило – тренер-статистик;

  5. Войцехович Андрій – доктор;

  6. Кривко Олег – масажист.

Ігровий склад:

  1. Дарина Дрозд (К) – центральний блокуючий;

  2. Мелюшкіна Діана – центральний блокуючий;

  3. Мазенко Марина – центральний блокуючий;

  4. Дудник Катерина – догравальниця;

  5. Франкевич Діана – догравальниця;

  6. Даямі Санчес – догравальниця;

  7. Кітіпова Лора – сполучний;

  8. Політанська Алла – сполучний;

  9. Крайдуба Анастасія – діагональ;

  10. Харчинська Анна – діагональ;

  11. Шара Венегас – ліберо;

  12. Дуденок Дар'я – ліберо.

Відзначимо, що в заявку на кожну гру потрапляє 14 гравців, тому двоє кращих гравців Спортивної Академії "Прометей" будуть заявлятися на кожну гру в Суперлізі за рішенням головного тренера Андрія Романовича.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України.

Коментувати
Дніпро Спорт

Дивіться також

"Тищенко розвозить Spotify": у мережі висміяли курйоз із кандидатом у мери Києва

На Донбасі скоєно воєнний злочин, Зеленський промовчав, – Мирослав Гай

Зе-Ленінським шляхом, або Кухарки і таксисти тепер керуватимуть державою і писатимуть закони

Покажемо "русському миру какая разніца"!

В Україні захотіли підняти нічний тариф на світло