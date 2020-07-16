Став відомий остаточний склад волейбольної команди "Прометей"
Волейбольна команда "Прометей" підписала контракт з центральним блокуючим гравцем. Їм стала 22-річна Марина Мазенко.
Крім того, президент клубу Володимир Дубинський оголосив остаточний список гравців ВК "Прометей". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Марина Мазенко – центральний блокуючий підписала контракт з волейбольною командою "Прометей" і стала останнім гравцем, підписаним нашим клубом в цьому році, завершивши комплектацію команди в сезоні 2020/2021. У травні цього року Марині виповнилося 22 роки, її зріст 186 см. Не дивлячись на такий юний вік, Марина пограла в командах Суперліги, стаючи неодноразово бронзовим і срібним призером чемпіонатів, а в сезоні 2017/2018 вона була визнана кращим блокуючим чемпіонату України. Дякую Марині за вибір команди "Прометей" і нашій тренерській раді!", – повідомив президент клубу.
Також Володимир Дубинський оголосив остаточний склад ВК "Прометей".
Тренерський склад:
Романович Андрій – головний тренер;
Зуй Денис – помічник тренера;
Рубцов Антон – тренер з ЗФП;
Мелюшкин Данило – тренер-статистик;
Войцехович Андрій – доктор;
Кривко Олег – масажист.
Ігровий склад:
Дарина Дрозд (К) – центральний блокуючий;
Мелюшкіна Діана – центральний блокуючий;
Мазенко Марина – центральний блокуючий;
Дудник Катерина – догравальниця;
Франкевич Діана – догравальниця;
Даямі Санчес – догравальниця;
Кітіпова Лора – сполучний;
Політанська Алла – сполучний;
Крайдуба Анастасія – діагональ;
Харчинська Анна – діагональ;
Шара Венегас – ліберо;
Дуденок Дар'я – ліберо.
Відзначимо, що в заявку на кожну гру потрапляє 14 гравців, тому двоє кращих гравців Спортивної Академії "Прометей" будуть заявлятися на кожну гру в Суперлізі за рішенням головного тренера Андрія Романовича.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України.