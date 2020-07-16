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Став відомий остаточний склад волейбольної команди "Прометей"

Софія Ковнір
Спорт
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Став відомий остаточний склад волейбольної команди 'Прометей'

Став відомий остаточний склад волейбольної команди "Прометей". Пресслужба СК "Прометей"

Волейбольна команда "Прометей" підписала контракт з центральним блокуючим гравцем. Їм стала 22-річна Марина Мазенко.

Крім того, президент клубу Володимир Дубинський оголосив остаточний список гравців ВК "Прометей". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Марина Мазенкоцентральний блокуючий підписала контракт з волейбольною командою "Прометей" і стала останнім гравцем, підписаним нашим клубом в цьому році, завершивши комплектацію команди в сезоні 2020/2021. У травні цього року Марині виповнилося 22 роки, її зріст 186 см. Не дивлячись на такий юний вік, Марина пограла в командах Суперліги, стаючи неодноразово бронзовим і срібним призером чемпіонатів, а в сезоні 2017/2018 вона була визнана кращим блокуючим чемпіонату України. Дякую Марині за вибір команди "Прометей" і нашій тренерській раді!", – повідомив президент клубу.

Марина Мазенко. Facebook Володимира Дубинського

Марина Мазенко. Facebook Володимира Дубинського

Марина Мазенко. Facebook Володимира Дубинського

Марина Мазенко. Facebook Володимира Дубинського

Також Володимир Дубинський оголосив остаточний склад ВК "Прометей".

Тренерський склад:

  1. Романович Андрій – головний тренер;

  2. Зуй Денис – помічник тренера;

  3. Рубцов Антон – тренер з ЗФП;

  4. Мелюшкин Данило – тренер-статистик;

  5. Войцехович Андрій – доктор;

  6. Кривко Олег – масажист.

Ігровий склад:

  1. Дарина Дрозд (К) – центральний блокуючий;

  2. Мелюшкіна Діана – центральний блокуючий;

  3. Мазенко Марина – центральний блокуючий;

  4. Дудник Катерина – догравальниця;

  5. Франкевич Діана – догравальниця;

  6. Даямі Санчес – догравальниця;

  7. Кітіпова Лора – сполучний;

  8. Політанська Алла – сполучний;

  9. Крайдуба Анастасія – діагональ;

  10. Харчинська Анна – діагональ;

  11. Шара Венегас – ліберо;

  12. Дуденок Дар'я – ліберо.

Відзначимо, що в заявку на кожну гру потрапляє 14 гравців, тому двоє кращих гравців Спортивної Академії "Прометей" будуть заявлятися на кожну гру в Суперлізі за рішенням головного тренера Андрія Романовича.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України.

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