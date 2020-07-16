Став відомий остаточний склад волейбольної команди 'Прометей'

Волейбольна команда "Прометей" підписала контракт з центральним блокуючим гравцем. Їм стала 22-річна Марина Мазенко.

Крім того, президент клубу Володимир Дубинський оголосив остаточний список гравців ВК "Прометей". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Марина Мазенко – центральний блокуючий підписала контракт з волейбольною командою "Прометей" і стала останнім гравцем, підписаним нашим клубом в цьому році, завершивши комплектацію команди в сезоні 2020/2021. У травні цього року Марині виповнилося 22 роки, її зріст 186 см. Не дивлячись на такий юний вік, Марина пограла в командах Суперліги, стаючи неодноразово бронзовим і срібним призером чемпіонатів, а в сезоні 2017/2018 вона була визнана кращим блокуючим чемпіонату України. Дякую Марині за вибір команди "Прометей" і нашій тренерській раді!", – повідомив президент клубу.

Марина Мазенко. Facebook Володимира Дубинського

Марина Мазенко. Facebook Володимира Дубинського

Також Володимир Дубинський оголосив остаточний склад ВК "Прометей".

Тренерський склад:

Романович Андрій – головний тренер; Зуй Денис – помічник тренера; Рубцов Антон – тренер з ЗФП; Мелюшкин Данило – тренер-статистик; Войцехович Андрій – доктор; Кривко Олег – масажист.

Ігровий склад:

Дарина Дрозд (К) – центральний блокуючий; Мелюшкіна Діана – центральний блокуючий; Мазенко Марина – центральний блокуючий; Дудник Катерина – догравальниця; Франкевич Діана – догравальниця; Даямі Санчес – догравальниця; Кітіпова Лора – сполучний; Політанська Алла – сполучний; Крайдуба Анастасія – діагональ; Харчинська Анна – діагональ; Шара Венегас – ліберо; Дуденок Дар'я – ліберо.

Відзначимо, що в заявку на кожну гру потрапляє 14 гравців, тому двоє кращих гравців Спортивної Академії "Прометей" будуть заявлятися на кожну гру в Суперлізі за рішенням головного тренера Андрія Романовича.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України.