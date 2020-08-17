Стали відомі суперники жіночої баскетбольної команди "Прометей" в Єврокубку

У понеділок, 17 серпня, відбулося жеребкування EuroCup women, у якому бере участь жіноча баскетбольна команда "Прометей" з Кам'янського.

За його результатами було сформовано групу з чотирьох команд. Баскетболісткам "Прометея" належить змагатися з двома командами з Угорщини та гравцями з Туреччини, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

"Першу гру наша команда проведе 15 жовтня з командою з Угорщини Atomeromu KSC Szekszard, а вже 22 жовтня в Споркомплексі "Прометей" наша команда буде приймати команду Uni Gyor з Угорщини. Також нашим суперником буде турецька команда Bellona Kayseri Basketbol, і останню гру в групі ми будемо з ними проводити в Кам'янському 3 грудня 2020 року", – написав Дубинський.

Дві кращі команди з групи продовжать боротьбу в EuroCup. Відзначимо, що в цьому сезоні "Прометей" вперше заявить про себе на європейському рівні.

Скріншот Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" отримав в подарунок новий клубний автобус.