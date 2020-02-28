У четвер, 27 лютого, СК "Прометей" обіграв БК "Запоріжжя" з рахунком 93:85 в матчі регулярного чемпіонату української Суперліги.

Незважаючи на те, що "господарі" впевнено лідирували з самого початку гри, в останній чверті кам'янчанам вдалося вирватися вперед. Як написав на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський, гра була складною, але красивою.

СК "Прометей" в Запоріжжі prometeybc.com

""Прометей" в дуже непростий і класній грі переміг! Сьогодні, я думаю, виграв гру тренер насамперед! Залишившись, з незрозумілої причини, без нашого капітана, команда змогла зібратися, перегрупуватися і перемогти заслужено!" - поділився Дубинський.

Володимир Дубинський зазначив, що "господарі" гри були гідними конкурентами. Поєдинок залишався захоплюючим і непередбачуваним до самого кінця.

"Особливо хочу сказати пару слів про команду Запоріжжя і їх президентові. Сьогодні команда була просто неймовірно заряджена на перемогу. У першій половині і в третій чверті у них виходило все і їх лідери просто рвали наш захист на шматки. Я давно не бачив настільки красивого, саме в грі гарного БК Запоріжжя", - поділився президент.

Як підсумував Дубинський, труднощі, що виникли на самому початку гри, ніяк не вплинули на загальне враження від матчу. Задоволеними залишилися як гравці, так і глядачі.

"Незрозумілим було видалення нашого капітана Дениса Лукашова. Ми перемогли! Але якось дуже багато здавалося сьогодні суддів на майданчику. Їх іноді було більше, ніж гравців обох команд. Не люблю і вважаю неетичним обговорювати суддів і їх рішення. Але так хочеться, щоб вони завжди судили так, щоб ми, вболівальники, їх не помічали, в хорошому сенсі цього слова. Правда, я не про суддів, я про гру. Ну і, звичайно, спасибі нашим чудовим вболівальникам! Величезне спасибі нашим чудовим фанатам! Ви завжди зі мною і з командою і в важкі хвилини поразок, і в щасливі моменти наших перемог!" - написав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в неділю, 1 березня, баскетболісти СК "Прометей" Моріс Крик, Макс Конате і Віталій Мальчевський візьмуть участь в автограф-сесії. Зустріч з фанатами відбудеться в ТРЦ "Dmart" (проспект Свободи, 37) на 3 поверсі о 13:00.

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