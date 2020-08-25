СК "Прометей" на зборах у Туреччині завершив перший товариський поєдинок проти місцевого "Karayollari". Команда наших волейболісток здобула впевнену перемогу.

Як повідомив президент клубу Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook, волейболістки зіграли три сети – 27:25, 25:16, 25:23 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, в першому сеті "Прометей" вирвав перемогу з рахунком 27:25:

"Гра перша для нашої команди в цьому сезоні і це тільки початок зборів, але дівчата показують характер!", – написав Дубинський.

СК "Прометей" здобув першу перемогу на зборах у Туреччині. Facebook Володимира Дубинського

СК "Прометей" здобув першу перемогу на зборах у Туреччині. Facebook Володимира Дубинського

У другому сеті волейболістки здобули перемогу з рахунком 25:16, а в третьому – 25:23:

"Рахунок по сетах 3:0! Таким чином, СК" Прометей "переміг в першій своїй грі сезону, з чим я всіх дівчат вітаю! Команди та їх тренерський штаб прийняли рішення грати ще один четвертий сет", – розповів президент клубу.

СК "Прометей" здобув першу перемогу на зборах у Туреччині. Facebook Володимира Дубинського

СК "Прометей" здобув першу перемогу на зборах у Туреччині. Facebook Володимира Дубинського

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що після довгих переговорів баскетбольний клуб "Прометей" прилетів на збори до Литви. Тривалі переговори були пов'язані з карантином.