У суботу, 15 лютого, відбулася гра СК "Прометей" і "Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ" за третє місце Кубка України.

Волейболістки "Прометея" під керівництвом Андрія Романовича здолали команду із Запоріжжя і завоювали бронзові медалі Кубка України. Про це повідомили на офіційному сайті СК "Прометей".

Гра тривала чотири сети, три з яких завершилися на користь волейболісток "Прометея" - 25:11, 24:26, 25:19, 25:11.

Представники СК "Прометей" не приховують, що їх основним завданням на цьому турнірі був головний трофей. Проте, бронзові медалі стали першими нагородами в клубному музеї.

СК "Прометей" завоював бронзу Кубка України prometeyvc.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що волейболістки "Прометея" у впертій боротьбі поступилися южненському "Хіміку" і не змогли пробитися у фінал Кубка України.

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