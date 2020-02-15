У суботу, 15 лютого, відбулася гра СК "Прометей" і "Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ" за третє місце Кубка України.
Волейболістки "Прометея" під керівництвом Андрія Романовича здолали команду із Запоріжжя і завоювали бронзові медалі Кубка України. Про це повідомили на офіційному сайті СК "Прометей".
Гра тривала чотири сети, три з яких завершилися на користь волейболісток "Прометея" - 25:11, 24:26, 25:19, 25:11.
Представники СК "Прометей" не приховують, що їх основним завданням на цьому турнірі був головний трофей. Проте, бронзові медалі стали першими нагородами в клубному музеї.
СК "Прометей" завоював бронзу Кубка України
prometeyvc.com
Раніше OBOZREVATEL писав, що волейболістки "Прометея" у впертій боротьбі поступилися южненському "Хіміку" і не змогли пробитися у фінал Кубка України.
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