З 15 по 20 червня нова академія баскетболу СК "Прометей" оголошує набір на навчання юнаків з 2001 по 2004 років народження.

Всіх іногородніх клуб забезпечить проживанням та харчуванням, а проїзд компенсує, повідомляють на офіційному сайті СК "Прометей".

СК "Прометей" запрошує юнаків до навчання в нову академію баскетболу prometeybc.com

Відбір буде проходити на конкурсній основі в спорткомплексі "Прометей" за адресою: місто Кам'янське, проспект Аношкіна, 109.

Записатися на відбір можна за телефоном: (067) 562-40-67 – тренер СК "Прометей" Дмитро Марков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про те, чому головним тренером "Прометея" став саме Віталій Черній, а контракт з фахівцем підписано на три роки. За словами Володимира Михайловича, штабом розглядалося кілька кандидатур, в тому числі, і сильні закордонні фахівці.