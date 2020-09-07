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СК "Прометей" поповнився волейболісткою зі збірної України

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Спорт
1,2 т.
СК 'Прометей' поповнився волейболісткою зі збірної України

СК "Прометей" поповнився волейболісткою зі збірної України. Пресслужба СК "Прометей"

Спортивний клуб "Прометей" з міста Кам'янське Дніпропетровської області підписав контракт з догравальницею збірної України.

Катерина Сильченкова – прекрасна волейболістка, яка має великий і хороший досвід, повідомив президент клубу Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Як стало відомо, останні три сезони дівчина провела в зарубіжних клубах, два роки – в єгипетській команді "Аль-Ахлі". Відзначимо, що цей клуб є найтитулованішим в Єгипті.

Катерина Сильченкова. Facebook Володимира Дубинського

Катерина Сильченкова. Facebook Володимира Дубинського

"У сезоні 2018/2019 Катя грала в угорській команді "Ясберень". І ось сьогодні Катерина підписала контракт з СК "Прометей". Ласкаво просимо назад в Україну, в сім'ю "Прометей"", – написав Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що СК "Прометей" на зборах у Туреччині завершив перший товариський поєдинок проти місцевого "Karayollari". Команда наших волейболісток здобула впевнену перемогу.

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