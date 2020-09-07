СК 'Прометей' поповнився волейболісткою зі збірної України

Спортивний клуб "Прометей" з міста Кам'янське Дніпропетровської області підписав контракт з догравальницею збірної України.

Катерина Сильченкова – прекрасна волейболістка, яка має великий і хороший досвід, повідомив президент клубу Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Як стало відомо, останні три сезони дівчина провела в зарубіжних клубах, два роки – в єгипетській команді "Аль-Ахлі". Відзначимо, що цей клуб є найтитулованішим в Єгипті.

Катерина Сильченкова. Facebook Володимира Дубинського

"У сезоні 2018/2019 Катя грала в угорській команді "Ясберень". І ось сьогодні Катерина підписала контракт з СК "Прометей". Ласкаво просимо назад в Україну, в сім'ю "Прометей"", – написав Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що СК "Прометей" на зборах у Туреччині завершив перший товариський поєдинок проти місцевого "Karayollari". Команда наших волейболісток здобула впевнену перемогу.

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