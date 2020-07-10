СК "Прометей" поповнився одним з кращих баскетболістів Європи

Тренерський штаб і агенти баскетбольного клубу "Прометей" підписали нового гравця.

Ним став D.J. Stephens, який є одним з кращих гравців Європи. У сезоні 2020/2021 він буде захищати кольори клубу. Про це повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, баскетболіст з великим досвідом, добре знайомий українському вболівальнику по сезону 2016-2017, в якому виступав за київський "Будівельник" і в складі якого став чемпіоном української Суперліги.

D.J. Stephens. Facebook Володимира Дубинського

D.J. Stephens – 1990 року народження, зріст 198 см, володар одного з найвищих показників вертикального стрибка в світі. Також він випускник університету University of Memphis, що має свого часу дворічний контракт з командою NBA – Memphis Grizzlies.

Останні два сезони D.J. провів у складі французького Le Mans Sarthe Basket, з яким завоював звання чемпіона France Pro A, а в сезоні 2018 став кращим гравцем Франції.

D.J. Stephens. Facebook Володимира Дубинського

Крім того, баскетболіст неодноразовий переможець Slam Dunk контестів (France ProA, D-League), кращий гравець захисного плану 2013 року Греції – А1.

"Підписанню контракту передували тривалі переговори і бажання нашого тренера увінчалося успіхом! БК "Прометей", усі вболівальники та фанати з нетерпінням чекають зустрічі з командою і D.J. Ми вдячні всім, хто був причетний до підписання контракту, і особливо вдячні D.J. Stephens за довіру і бажання знову виступати в українській Суперлізі", – повідомив президент клубу.

D.J. Stephens. Facebook Володимира Дубинського

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області завершився відбір в волейбольну команду спортивної академії "Прометей". Президент клубу Володимир Дубинський розповів подробиці про відбір і подальші кроки вихованців.