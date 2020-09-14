СК "Прометей" поповнився форвардом з Америки. Фото

Софія Ковнір Спорт 07:00, 14.09.2020

Спортивний клуб "Прометей" поповнився американським форвардом Берніс Мосбі. Тепер вона є гравцем жіночої баскетбольної команди.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook президент клубу Володимир Дубинський, Берніс дуже досвідчений гравець (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Багаторічний досвід гри в кращій Лізі планети WNBA і успішна кар'єра в останні роки в Іспанії, Туреччині та Румунії дозволяють сподіватися, що Берніс принесе користь, допоможе перемагати і головне передасть свій досвід і професіоналізм нашим молодим гравцям. Дуже приємно те, що Берніс Мосбі сьогодні прилетіла в Україну і вже в понеділок увіллється до складу "Прометея". Ми раді вітати її в Україні і вдячні за вибір нашого клубу для продовження своєї кар'єри", – написав Дубинський.

СК "Прометей" поповнився форвардом з Америки
Facebook Володимира Дубинського
СК "Прометей" поповнився форвардом з Америки
Facebook Володимира Дубинського
СК "Прометей" поповнився форвардом з Америки
Facebook Володимира Дубинського

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в баскетбольний клуб "Прометей" повертається кращий атакувальний захисник сезону 2018/2019 Суприм Ханнах.

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Дніпро Спорт

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