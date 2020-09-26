СК "Прометей" підписав контракт із захисником збірної України

Софія Закревська Спорт 11:00, 26.09.2020 Оновлено: 11:02, 26.09.2020

До СК "Прометей" міста Кам'янське повернувся захисник збірної України Олександр Липовий.

У п'ятницю, 25 вересня спортсмен підписав контракт з "Прометеєм". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

Контракт підписали 25 вересня.
Facebook/Володимир Дубинський

Олександр Липовий став останнім дванадцятим гравцем команди в сезоні 2020/2021. Баскетболіст – один з ключових гравців національної збірної України, останні три сезони він виступав за грецький "Промітеас".

"Наші мрії збуваються і все більше гравців збірної України повертаються додому, щоб захищати кольори клубу і своєї країни! Я ще рік тому, дивлячись на гру Саші, хотів, щоб він грав не за грецький Промітеас, а за наш Прометей. Мрії і плани вдалося здійснити. Спасибі величезне Олександру, його сім'ї та моєму тренерському штабу, а також агенту і всім, хто готував повернення Саші до України. Тільки Прометей! Тільки перемога!" – написав Дубинський.

До клубу Кам'янського повернувся Олександр Липовий.
Facebook/Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" поповнився форвардом з Америки. Баскетболістка має багаторічний досвід.

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Дніпро Спорт

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