СК "Прометей" підписав контракт із волейболісткою з Пуерто-Ріко: що про неї відомо

Аліна Рашевська Спорт 07:32, 15.07.2020

Склад жіночої волейбольної команди "Прометей" поповнила ліберо з Пуерто-Ріко Шара Венегас.

Уже в кінці липня волейболістка зможе приєднатися до тренувального процесу разом з іншими гравцями, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Шара є членом жіночої національної збірної з волейболу. В її послужному списку участь в чемпіонатах Пуерто-Ріко, Бразилії, Італії.

Шара Венегас
Facebook / Володимир Дубинський
Шара Венегас
Facebook / Володимир Дубинський

"Шара сказала, що дуже щаслива запрошенню в "Прометей", що вона грала свого часу проти ще одного новачка "Прометея" – кубинки Даямі Санчес! Вона дуже хвилюється, але їй в кайф пограти з тими дівчатками, хто сьогодні буде представляти "Прометей" і особливо з Даямі, оскільки до цього їм доводилося грати один з одним тільки як суперникам", – написав Дубинський.

Скріншот
Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України.

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Дніпро Спорт

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