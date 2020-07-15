СК 'Прометей' підписав контракт із волейболісткою з Пуерто-Ріко: що про неї відомо

Склад жіночої волейбольної команди "Прометей" поповнила ліберо з Пуерто-Ріко Шара Венегас.

Уже в кінці липня волейболістка зможе приєднатися до тренувального процесу разом з іншими гравцями, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Шара є членом жіночої національної збірної з волейболу. В її послужному списку участь в чемпіонатах Пуерто-Ріко, Бразилії, Італії.

Шара Венегас Facebook / Володимир Дубинський

Шара Венегас Facebook / Володимир Дубинський

"Шара сказала, що дуже щаслива запрошенню в "Прометей", що вона грала свого часу проти ще одного новачка "Прометея" – кубинки Даямі Санчес! Вона дуже хвилюється, але їй в кайф пограти з тими дівчатками, хто сьогодні буде представляти "Прометей" і особливо з Даямі, оскільки до цього їм доводилося грати один з одним тільки як суперникам", – написав Дубинський.

Скріншот Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України.