СК "Прометей" оголосив конкурс на створення гімну: переможець отримає 100 тисяч гривень
У Кам'янському оголосили про проведення конкурсу на створення гімну СК "Прометей".
Автора кращої пісні чекає грошова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.
"Ми неодноразово думали про те, що було б добре, щоб у СК "Прометей" з'явився власний гімн. Перед кожною домашньою грою і після її закінчення він би міг звучати в рідних стінах і об'єднувати наших гравців і вболівальників! Я хочу через соціальні мережі звернутися до всіх талановитих людей з проханням написати для нашої команди гімн, який об'єднав би любителів волейболу та баскетболу, і наших гравців!", – написав Дубинський.
Пропозиції приймаються до 30 липня 2020 року. Роботи можна відправити на пошту bcprometey@gmail.com. За всіма питаннями звертайтеся за телефоном: +380 (96) 297 30 03 (Самойлова Ольга).
Усі відібрані варіанти будуть опубліковані на офіційному сайті СК "Прометей". Кращий гімн оберуть шляхом голосування.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що баскетбольна команда "Прометей" почне ігри в FIBA Europe Cup вже у вересні цього року.