СК "Прометей" не має наміру проводити ігри всупереч карантину, - Володимир Дубинський

У період всеукраїнського карантину в СК "Прометей" призупинили тренування і відклали на невизначений термін всі заплановані заходи.

Незважаючи на пропозиції продовжувати змагання всупереч рекомендаціям, керівництво не має наміру піддавати небезпеці гравців, тренерський склад та обслуговуючий персонал, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент спортивного клубу Володимир Дубинський.

СК "Прометей" призупинив тренування Колаж

"Федерація волейболу України не скасувала, а призупинила на термін карантину проведення ігор чемпіонату Суперліги з волейболу. При цьому ряд клубів, в тому числі ВК "Хімік" надіслав листа з пропозицією продовжувати змагання і провести ігри плей-офф до 3.04.2020 року. Глибоко переконаний, що це категорично неприйнятно в той час, як увесь світ бореться з епідемією коронавірусу! Панове! Схаменіться! Здоров'я гравців і всіх, хто з цим пов'язаний, важливіше будь-яких наших амбіцій!", – поділився Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент СК "Прометей" Володимир Дубинський повідомив про зміну головного тренера баскетбольної команди. Замість Карліса Мужнієкса обов'язки головного тренера буде виконувати Кирило Большаков.

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