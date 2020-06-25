"Прометей-2" зіграє у Вищій баскетбольній лізі: відомий склад команди

За результатами триденного відбору кам'янська Академія баскетболу "Прометей" сформувала юнацьку команду "Прометей-2".

Хлопці покажуть себе вже в наступному сезоні чемпіонату України серед чоловічих команд Вищої ліги. Новостворена команда була зареєстрована Виконкомом Федерації баскетболу України 23 червня, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Всі 13 гравців вже підписали контракти з "Прометеєм". Вони приступлять до тренувань в серпні.

Також Володимир Дубинський назвав імена первістків Академії:

1. Климов Ігор (м.Одеса)

2. Бублик Михайло (м.Кривий Ріг)

3. Гладун Михайло (м.Кривий Ріг)

4. Стуров Антон (м.Краматорськ)

5. Безима Максим (м.Маріуполь)

6. Бринюк Богдан (м.Маріуполь)

7. Попов Єгор (м.Харків)

8. Горковенко Данило (м.Маріуполь)

9. Стальмаков Микита (Дружківка)

10. Пирогов Данило (м.Київ)

11. Попов Ілля (м.Харків)

12. Ющик Артем (м.Рівне)

13. Галенко Олександр (м.Миколаїв)

"Будемо ставитися до них, як до власних дітей! Упевнений, вони отримають тут те, про що мріяли вони і мрієте ви! Всім вам величезне спасибі! Попереду багато цікавої, але дуже важкої роботи! Тільки Прометей! Тільки перемога!", – підсумував Дубинський.

Скріншот Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" оголосив конкурс на створення гімну. Переможець отримає 100 тисяч гривень.