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"Прометей-2" зіграє у Вищій баскетбольній лізі: відомий склад команди

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Спорт
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'Прометей-2' зіграє у Вищій баскетбольній лізі: відомий склад команди

"Прометей-2" зіграє у Вищій баскетбольній лізі

За результатами триденного відбору кам'янська Академія баскетболу "Прометей" сформувала юнацьку команду "Прометей-2".

Хлопці покажуть себе вже в наступному сезоні чемпіонату України серед чоловічих команд Вищої ліги. Новостворена команда була зареєстрована Виконкомом Федерації баскетболу України 23 червня, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Всі 13 гравців вже підписали контракти з "Прометеєм". Вони приступлять до тренувань в серпні.

Також Володимир Дубинський назвав імена первістків Академії:

  • 1. Климов Ігор (м.Одеса)

  • 2. Бублик Михайло (м.Кривий Ріг)

  • 3. Гладун Михайло (м.Кривий Ріг)

  • 4. Стуров Антон (м.Краматорськ)

  • 5. Безима Максим (м.Маріуполь)

  • 6. Бринюк Богдан (м.Маріуполь)

  • 7. Попов Єгор (м.Харків)

  • 8. Горковенко Данило (м.Маріуполь)

  • 9. Стальмаков Микита (Дружківка)

  • 10. Пирогов Данило (м.Київ)

  • 11. Попов Ілля (м.Харків)

  • 12. Ющик Артем (м.Рівне)

  • 13. Галенко Олександр (м.Миколаїв)

"Будемо ставитися до них, як до власних дітей! Упевнений, вони отримають тут те, про що мріяли вони і мрієте ви! Всім вам величезне спасибі! Попереду багато цікавої, але дуже важкої роботи! Тільки Прометей! Тільки перемога!", – підсумував Дубинський.

Скріншот

Скріншот Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" оголосив конкурс на створення гімну. Переможець отримає 100 тисяч гривень.

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