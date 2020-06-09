Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про участь жіночої баскетбольної команди в Суперлізі

Жіноча команда БК "Прометей" візьме участь у Суперлізі в сезоні 2020/2021.

Команду буде очолювати Вікторія Большакова – одна з найбільш авторитетних фахівців країни в жіночому баскетболі. Під її керівництвом в різні роки найкращими жіночими командами країни ставали "Дніпро" і "Єлизавет-Баскет" з Кропивницького, повідомив на своїй сторінці президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Дубинський про склад жіночої баскетбольної команди "Прометей" УНН

Крім того, Вікторія Юріївна в якості головного тренера БК "Козачка-КПУ" перемагала в регулярному чемпіонаті УБЛ. Свою тренерську кар'єру вона починала в чоловічому баскетболі, в командах "Азовмаш-2" і "Азовмаш-3" з Маріуполя. Обидві ці команди за участі Большакової вигравали першість України в першій і вищій лігах.

Захищати кольори "Прометея" будуть Ольга Дубровіна, Оксана Моллова, Вікторія Конде, Віта Горобець, Вероніка Любінець, Юлія Мусієнко і Марія Ігнатенко.

"У послужному списку всіх – перемоги в різні роки у вітчизняній жіночій Суперлізі, а Вероніка Любінець, Віта Горобець і Вікторія Конде переїжджають до Кам'янського в статусі діючих чемпіонів України і гравців збірної команди країни. Крім того, 20-річна Вероніка Любінець буквально кілька місяців тому отримала титул MVP минулого сезону, а ось Юлія Мусієнко стала кращою розігруючою попереднього сезону", – написав Дубинський.

До складу команди також увійшла зовсім юна, але перспективна спортсменка – 16-річна Марія Ігнатенко.

"Упевнений, Маша – майбутня зірка! Її ім'я обов'язково прогримить на всю Україну!", – поділився він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кращий нападник Суперліги минулого сезону Майкл Маєрс підписав контракт з БК "Прометей".