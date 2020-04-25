Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський представив нову волейболістку. Фото

Аліна Рашевська Спорт 10:40, 25.04.2020 Оновлено: 10:58, 25.04.2020

Відома українська волейболістка Анастасія Крайдуба підписала контракт з СК "Прометей".

Вона буде грати за кам'янську команду в сезоні 2020/2021. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів президент спортивного клубу Володимир Дубинський.

Анастасія Крайдуба
Facebook/Володимир Дубинський

"Анастасія Крайдуба, один з лідерів збірної України з волейболу, підписала контракт з СК Прометей і наступний сезон 2020/2021 буде виступати за нашу команду!", – повідомив Дубинський.

Незважаючи на те, що попередній ігровий сезон довелося достроково завершити через карантин, як організатори, так і гравці не втрачають надію, що початку нового нічого не завадить.

"Величезне спасибі насамперед Насті за довіру і всім, хто був причетний до її переходу в СК "Прометей"! Ми, як і багато команд України та Європи, продовжуємо працювати на трансферному ринку і з нетерпінням чекаємо початку сезону!" – підсумував президент клубу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в зв'язку з епідемією коронавірусу регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги завершили достроково. Баскетболісти СК "Прометей" увійшли до трійки кращих команд поточного сезону.

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Дніпро Спорт

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