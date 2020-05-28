Президент СК "Прометей" Володимир Дубінський представив нового тренера баскетбольного клубу

27 травня Баскетбольний клуб "Прометей" підписав трирічний контракт з головним тренером команди, яким став Віталій Черній.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Президент СК "Прометей" Володимир Дубінський. Дмитро Марков і Сергій Алфьоров також увійшли до тренерського штабу команди. З сьогоднішнього дня Віталій Миколайович спільно з тренерським штабом займеться формуванням складу.

БК "Прометей" підписав контракт з новим тренером Facebook: Володимир Дубінський

"Після всіх "за і проти" раді повідомити, що головним тренером команди призначений Віталій Черній. Від усього колективу СК" Прометей "та вболівальників бажаю Віталію Миколайовичу успіхів і майбутніх перемог!", – поділився Президент СК "Прометей" Володимир Дубінський.

Віталій Черній – професійний баскетболіст. У квітні 2010 року він був обраний головним тренером Національної Збірної України з баскетболу. Це рішення було прийнято Федерацією Баскетболу України одноголосно.

У минулому сезоні Віталій Черній був головним тренером МБК "Миколаїв". Для нового тренера БК "Прометей" на першому місці – дисципліна. Віталій Черній енергійний, вміє створити хорошу атмосферу в команді і згуртувати колектив. Головна особливість тренера – домогтися від гравців максимальної віддачі під час матчу.

Крім того, Віталій Черній приділяє багато уваги тактичній підготовці гравців, грунтовно готується до кожного матчу і уважно вивчає суперника.

Свою майстерність як тренер Віталій Миколайович підтвердив під час гри в березні 2015, коли його команда МБК "Миколаїв" здобула перемогу над київським "Будівельником" на Кубку України з рахунком 73:60.

Віталій Черній та Володимир Дубінський Facebook: Володимир Дубінський

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що волейбольна команда "Прометея" поповнилася двома новими гравцями. Спортсменки займуть позиції сполучних в чемпіонаті України серед команд Суперліги в сезоні 2020/2021.

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