Кращий нападаючий Суперліги минулого сезону Майкл Маєрс підписав контракт з БК "Прометей"

У суботу, 6 червня, кращий нападник Суперліги 2019/2020 Майкл Маєрс підписав контракт з баскетбольною командою "Прометей".

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський зазначив, що Майкл був і залишається улюбленцем публіки не тільки в Кам'янському, а й у всій Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ласкаво просимо знову в Прометей! Це буде цікавий сезон! Спасибі тренерському штабу, генеральному директору команди і всім нашим агентам – відмінна робота! Це так прикольно, коли рано вранці тебе будить звук повідомлення і перше, що ти думаєш спросоння, невже Майкл підписав контракт? Адже ти чекаєш цього повідомлення з США з вечора, коли все узгодили з агентами гравця. І ось довгоочікуваний звук електронки, ти прокидаєшся і крізь сон ще бачиш повідомлення – Майкл Маєрс підписав контракт і він у вас на пошті!", – написав Володимир Дубинський.

Майкл Маєрс підписав контракт з БК "Прометей" Facebook/Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL писав, що в серпні 2020 року завершиться будівництво Академії СК "Прометей". Зараз в будівлі, де розташується навчальний заклад, ведуться будівельні роботи.