"І серце калатає, і посмішка на обличчі!": Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський поділився спогадами про "народження" баскетбольної команди

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський поділився історичним для кам'янської баскетбольної команди моментом – першим тренуванням у новому складі.

Знаменна подія сталася 18 вересня 2018 року. Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Переглядав і чистив фото в телефоні і знайшов унікальне і дуже значуще фото для мене. Перше тренування новоствореної баскетбольної команди СК "Прометей"! 18 вересня 2018 року! Ми тоді навіть уявити не могли, куди це нас затягне і заведе!", – розповів Дубинський.

СК "Прометей" Facebook/Володимир Дубинський

Також президент клубу подякував своїй баскетбольній "сім'ї" за підтримку, цінні поради та величезну самовіддачу.

"Спасибі Паші Чухно і Дімі Маркову, що були першими, з ким починали! Важко уявити, як би міг жити без баскетболу сьогодні! Спасибі Михайлу Бродському, що просто по-людськи зустрів мене, послухав і сказав, якщо по-чесному будеш битися за кожен матч, незважаючи на імена, то ласкаво просимо в сім'ю баскетболу! Пригадую, дивлячись на перше тренування, про наш шлях в українському баскетболі, і серце калатає, і посмішка на обличчі, і просто щастя бути президентом СК "Прометей"! Дякую всій моїй команді і всім хлопцям, хто були першими! Дякую усім!" – звернувся він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в зв'язку з продовженням карантину регулярний чемпіонат України з волейболу опинився під загрозою. Є висока ймовірність того, що в цьому році ігри продовжувати не будуть.

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