Гравців БК "Прометей" запросили на збори збірної команди України

У місті Кам'янське Дніпропетровської області гравців БК "Прометей" запросили на збори чоловічої збірної команди України. Вони пройдуть з 3 по 14 серпня в Києві.

Як повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook, це пройде в рамках підготовки збірної України до відбіркових ігор Чемпіонату Європи 2022.

Так, на збори поїдуть гравці Денис Лукашов, Ілля Сидоров і В'ячеслав Петров:

"Для будь-якого клубу це висока честь, коли гравці запрошуються в головну команду України! Тільки Прометей! Тільки перемога!", – зазначив Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що склад баскетбольної команди "Прометей" поповнив американець Маркіз Рід. Він буде грати на позиції захисника.