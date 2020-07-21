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Гравців БК "Прометей" запросили на збори збірної команди України

Софія Ковнір
Спорт
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Гравців БК 'Прометей' запросили на збори збірної команди України

Гравців БК "Прометей" запросили на збори збірної команди України. Пресслужба СК "Прометей"

У місті Кам'янське Дніпропетровської області гравців БК "Прометей" запросили на збори чоловічої збірної команди України. Вони пройдуть з 3 по 14 серпня в Києві.

Як повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook, це пройде в рамках підготовки збірної України до відбіркових ігор Чемпіонату Європи 2022.

Так, на збори поїдуть гравці Денис Лукашов, Ілля Сидоров і В'ячеслав Петров:

"Для будь-якого клубу це висока честь, коли гравці запрошуються в головну команду України! Тільки Прометей! Тільки перемога!", – зазначив Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що склад баскетбольної команди "Прометей" поповнив американець Маркіз Рід. Він буде грати на позиції захисника.

УкраїнаДніпроБК Прометей
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