Кам'янський баскетбольний клуб "Прометей" завершив комплектування складу першої жіночої команди підписанням чотирьох нових гравців.

Баскетболістки вже приступили до тренувань по групах. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Так, за "Прометей" в сезоні 2020/2021 буде грати 18-річна Владислава Киба. Вона займе позицію легкого форварда. Незважаючи на свій юний вік, Владислава вже встигла провести два сезони за "Рівне-ОШВСМ", а в останньому чемпіонаті зі своїм клубом стала володаркою Кубка України і бронзовою призеркою жіночої Суперліги.

БК "Прометей" сформував першу жіночу команду Facebook / Володимир Дубинський

Також клуб підписав контракти з форвардами Уляною Дацко і Дариною Дубровською. 20-річна Уляна три сезони відіграла в Польщі, а її ровесниця Дарина свою кар'єру починала в київському "Динамо-НПУ", а потім стала основним гравцем БК "Франківськ".

БК "Прометей" сформував першу жіночу команду Facebook / Володимир Дубинський

БК "Прометей" сформував першу жіночу команду Facebook / Володимир Дубинський

Наймолодшій баскетболістці Насті Венжик, що поповнила ряди "Прометея", місяць тому виповнилося 16 років. Анастасія – центрова з ростом 189 см. Баскетболістка є вихованкою ДЮСШ міста Бердичів.

БК "Прометей" сформував першу жіночу команду Facebook / Володимир Дубинський

Крім того, тренерський штаб "Прометея" поповнився тренером з фізпідготовки Володимиром Кучеренко, який на аналогічній посаді працює в національній збірній України. Кар'єру один з кращих фахівців країни в своїй сфері починав у чоловічому баскетболі, в МБК "Миколаїв". Володимир Кучеренко за плечима має неоціненний досвід роботи в "Канту", італійському клубі чоловічої серії "А", а також у чоловічій Лізі ВТБ, в російському "Червоному Жовтні" з Волгограда.

Лікарем жіночої команди став Юрій Ігнатченко, який працював з баскетболістами в минулому році.

Скріншот Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському закінчують ремонт волейбольного залу Академії "Прометей".