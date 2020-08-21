БК "Прометей" прилетів на збори до Литви: названо дати спарингів
Після довгих переговорів баскетбольний клуб "Прометей" прилетів на збори до Литви.
Тривалі переговори були пов'язані з карантином. Тому завдяки всебічній допомозі команда все ж змогла потрапити на збори, повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Після довгих переговорів і перепетій, пов'язаних з карантином і завдяки всебічній допомозі, наданій нашому клубу з боку всіх партнерів, агентів і різних міністерств Литви, наша команда змогла прилетіти на збори до Литви. Протягом тижня також прилетіли в Литву всі наші легіонери, проводилися постійні тести на коронавірус і ось головна новина сьогодні – усі здорові і нам дозволено грати товариські матчі з командами Литви", – написав Дубинський.
Також він повідомив, що вже в п'ятницю, 21 серпня, о 15:00 пройде перша гра в Каунасі з дублем іменитого клубу Жальгіріс:
"Нарешті зможемо побачити наших хлопців в грі. Прямий репортаж буде транслюватися на Прометей ютубканалі. За 30 хвилин до початку гри опублікую посилання на своїй сторінці в Фейсбук і на сайті БК "Прометей"", – зазначив президент клубу.
Крім того, БК "Прометей" проведе п'ять спарингів з різними командами Литви:
21.08 – BC Prometey vs. BC ZALGIRIS-2 (початок гри о 15.00);
23.08 – BC Prometey vs. BC SIAULIAI (початок гри о 18.00);
25.08 – BC Prometey vs BC NEPTUNAS (початок гри о 18.00);
27.08 – BC Prometey vs. BC NEPTUNAS (початок гри о 17.00);
30.08 – BC Prometey vs. BC RYTAS (час погоджують пізніше).
"Згідно з нашою домовленістю з клубами, усі ігри можна буде дивитися в прямому ефірі на ютубканалі БК "Прометей". Уже завтра і протягом тижня ми будемо спостерігати за нашою командою і її новачками. Пропоную після гри обмінюватися на моїй сторінці враженнями, але пам'ятаємо все тільки починається, хлопці не набрали форму! Як же я і всі ми скучили за грою, за емоціями і за нашим щастям знову бути разом з командою. Дорогі вболівальники, ми скоро знову будемо разом", – додав Володимир Михайлович.
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