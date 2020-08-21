БК 'Прометей' прилетів на збори до Литви: названо дати спарингів

Після довгих переговорів баскетбольний клуб "Прометей" прилетів на збори до Литви.

Тривалі переговори були пов'язані з карантином. Тому завдяки всебічній допомозі команда все ж змогла потрапити на збори, повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Після довгих переговорів і перепетій, пов'язаних з карантином і завдяки всебічній допомозі, наданій нашому клубу з боку всіх партнерів, агентів і різних міністерств Литви, наша команда змогла прилетіти на збори до Литви. Протягом тижня також прилетіли в Литву всі наші легіонери, проводилися постійні тести на коронавірус і ось головна новина сьогодні – усі здорові і нам дозволено грати товариські матчі з командами Литви", – написав Дубинський.

БК "Прометей" прилетів на збори до Литви. Facebook Володимира Дубинського

Також він повідомив, що вже в п'ятницю, 21 серпня, о 15:00 пройде перша гра в Каунасі з дублем іменитого клубу Жальгіріс:

"Нарешті зможемо побачити наших хлопців в грі. Прямий репортаж буде транслюватися на Прометей ютубканалі. За 30 хвилин до початку гри опублікую посилання на своїй сторінці в Фейсбук і на сайті БК "Прометей"", – зазначив президент клубу.

Крім того, БК "Прометей" проведе п'ять спарингів з різними командами Литви:

21.08 – BC Prometey vs. BC ZALGIRIS-2 (початок гри о 15.00);

23.08 – BC Prometey vs. BC SIAULIAI (початок гри о 18.00);

25.08 – BC Prometey vs BC NEPTUNAS (початок гри о 18.00);

27.08 – BC Prometey vs. BC NEPTUNAS (початок гри о 17.00);

30.08 – BC Prometey vs. BC RYTAS (час погоджують пізніше).

"Згідно з нашою домовленістю з клубами, усі ігри можна буде дивитися в прямому ефірі на ютубканалі БК "Прометей". Уже завтра і протягом тижня ми будемо спостерігати за нашою командою і її новачками. Пропоную після гри обмінюватися на моїй сторінці враженнями, але пам'ятаємо все тільки починається, хлопці не набрали форму! Як же я і всі ми скучили за грою, за емоціями і за нашим щастям знову бути разом з командою. Дорогі вболівальники, ми скоро знову будемо разом", – додав Володимир Михайлович.

БК "Прометей" прилетів на збори до Литви. Facebook Володимира Дубинського

БК "Прометей" прилетів на збори до Литви. Facebook Володимира Дубинського

БК "Прометей" прилетів на збори до Литви. Facebook Володимира Дубинського

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 18 серпня відбулося жеребкування нового сезону Кубка Європи ФІБА. Українські команди, серед яких і кам'янський "Прометей", дізналися своїх суперників.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся