БК "Прометей" поповнився відразу трьома гравцями, - Володимир Дубинський

СК "Прометей" підписав контракт відразу з трьома новачками.

Двоє з них представники МБК "Миколаїв": захисник Максим Луценко і форвард Сергій Приймак, третім став фовард Олександр Бєліков з "Черкаських Мавп". Цю інформацію підтвердив клубній пресслужбі президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

БК "Прометей" поповнився відразу трьома гравцями Пресслужба СК "Прометей"

Також Дубинський поділився загальною кадровою ситуацією у вітчизняному баскетболі:

"Загальна проблема, що виникла в нашому баскетболі і пов'язана перш за все з коронавірусом, змусила нас переглянути своє ставлення до формування команди. Ми прекрасно розуміли, що з одного боку комплектацією повинен займатися головний тренер, створювати команду та далі її вести, але поки у Віталія Чернія були зобов'язання перед колишнім клубом, ми не могли радитися з ним з приводу формування складу. Перед нами, керівництвом клубом, постало питання, як комплектувати команду, якщо не буде можливості вдаватися до допомоги легіонерів. Крім цього, є певні моменти. Наприклад, ми не можемо вести переговори з клубами щодо гравців, пов'язаних з ними чинними контрактами. Ми суворо і жорстко дотримуємося цієї етики. Але ми дали завдання агентам подивитися, хто з гравців Суперліги вільний на ринку. Так, ціни на гравців впадуть, бюджети клубів будуть нижче, але ситуація зараз складна і це змусило нас по можливості швидко проводити переговори з баскетболістами. Наші агенти, генеральний директор розмовляли з різними гравцями. Не всі погоджувалися грати на умовах більш низької зарплати, взагалі з усіма нашими умовами. Частина гравців вірять в те, що можуть грати або в Європі, або в Україні з високою зарплатою. Ми розставили пріоритети в комплектації команди: перш за все - це молодь, друге - гравці, які, як нам здавалося, могли б закрити ту чи іншу позицію за умови, що на той момент у нас ще не було головного тренера.

В результаті цих переговорів на сьогоднішній день клуб в своєму складі має шістьох гравців. Це капітан команди Денис Лукашов, Ілля Сидоров та Олександр Антипов, якi грали за команду у минулому сезонi, і три нових гравця - Максим Луценко, Сергій Приймак та Олександр Бєліков. Вони вже з нами, і на тренерській раді ми повiдомили Віталію Чернію, що на цих шістьох виконавців він може розраховувати. Є ще у нас на прикметі гравці, якi готові до підписання контракту. Ми бачимо майбутню команду, те, як вона буде сформована. Тепер слово вже за Віталієм Чернієм, тим, як він зможе знайти застосування новим гравцям, його уявленням, ким ще треба посилитися. Скажімо так: половину команди ми вже дали головному тренеру (посміхається). Так, з цими новачками ми поспішали, боялися не встигнути, і вважаю, що це хороший вибір. Розкладаючи по позиціях, ми бачили, де їх можемо застосувати. Але це було бачення другого тренера, спортивного директора. Тепер вже слово за головним тренером. Навіть якщо новачки йому не підійдуть, що ж, віддамо їх в оренду, допоможемо іншим клубам, але ми віримо і сподіваємося, що всі ці гравці будуть гідно представляти "Прометей" і зможуть закріпитися в основі".

– У команді була велика група гравців, у яких закінчилися контракти. У кого-то з них є шанси підписати нову угоду з клубом?

"Ми спеціально не підписували з такими баскетболістами нові контракти. Тепер це питання нового головного тренера. На нараді тренерської ради ми чітко визначилися: політика клубу, фінансова складова залишається за мною, всі інші питання формування команди з урахуванням вже наявних гравців - за головним тренером. Зі старого складу є гравці, які йому подобаються. Ми допускаємо, що частина з них залишиться в команді, будуть, звичайно ж і ті, кого в ній не буде з різних причин. Це складна велика кухня, і я хотів би, щоб страву робив шеф-кухар. Шеф-кухар у нас зараз - це головний тренер. Він буде телефонувати кожному гравцю, перебуватиме з хлопцями в контакті, з їх агентами. Майже у кожного гравця є агенти, і з гравцями складно розмовляти без них, а з агентами - коли в команді немає головного тренера. Я знаю як структурно бачить команду Віталій Миколайович. Кого б зараз він не привів в команду, ми сприймемо це як належне. Якщо він з нами захоче порадитися, ми висловимо йому якусь свою позицію. Єдине, що ще хочу сказати в частині комплектування команди, це те, що на кожну ігрову позицію може бути певна кількість гравців, і це теж Віталій Миколайович буде враховувати. Йому поставлено завдання протягом місяця до 1 липня повністю визначитися зі складом".

– Чи означає призначення Віталія Чернія на пост головного тренера те, що Кирило Большаков повертається до виконання обов'язків спортивного директора клубу?

"Кирило Большаков був одним з кандидатів на пост головного тренера. Але багато фахівців вважають, що Большаков-тренер значно крутіше Большакова-спортивного директора, вiн має в якості наставника успіхи і знання. Ми довго обговорювали питання головного тренера з Кирилом Вадимовичем і його думка щодо призначення Віталія Чернія була дуже вагомою. Він сказав, що Віталій Черній один з кращих тренерів у вітчизняному баскетболі і вибір на його користь буде правильним рішенням".

Досьє новачкiв

Максим Луценко

Позиція: атакуючий захисник.

Дата народження: 30 cічня 1993 року.

Місце народження: Дружківка (Донецька область).

Кар'єра: БК "Донецьк" - дубль (2009-2010), БК "Азовмаш" Маріуполь (2010-2014), БК "Київ" (2014-2015), БК "Будiвельник" Київ (2015-2017), БК "Сухумі" Грузія (2017), БК "Біпа-Одеса" (2017-2018), БК "Київ-Баскет" (2018-2019), МБК "Миколаїв" (2019-2020).

Трофеї та досягнення: чемпіон України (2016/2017), срібний призер чемпіонату України - 2 (2015/2016, 2018/2019), бронзовий призер чемпіонату України (2013/2014), переможець конкурсу майстерності Матчу зірок-2020.

Максим Луценко Пресслужба СК "Прометей"

Сергій Приймак

Позиція: форвард.

Дата народження: 17 вересня 1996 року.

Кар'єра: БК "Будiвельник" Київ (2016-2017), БК "Сухумі" Грузія (2017-2018), МБК "Миколаїв" (2018-2020).

Трофеї та досягнення: чемпіон України (2016/2017).

Сергій Приймак Пресслужба СК "Прометей"

Олександр Бєліков

Позиція: форвард.

Дата народження: 31 мая 1992 року.

Місце народження: Бердянськ (Запорізька область).

Кар'єра: БК "Хімік" Южне (2010-2017), БК "Одеса" ("Біпа-Одеса") (2017-2019), БК "Черкаські мавпи" (2019-2020).

Трофеї та досягнення: чемпіон України - 2 (2014/2015, 2015/2016), срібний призер чемпіонату України (2016/2017), володар Кубка України (2015/2016).

Олександр Беліков Пресслужба СК "Прометей"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про те, чому головним тренером "Прометея" став саме Віталій Черній, а контракт з фахівцем підписано на три роки. За словами Володимира Михайловича, штабом розглядалося кілька кандидатур, в тому числі, і сильні закордонні фахівці.