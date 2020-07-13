Баскетбольний клуб "Прометей" підписав контракт з центровим гравцем зі збірної України.

Їм є 25-річний В'ячеслав Петров, його зріст становить 204 см, а вага – 118 кг. Про це повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

"Підписавши контракт з В'ячеславом, ми повністю закінчили формування передньої лінії команди. Як я повідомляв раніше, в передній лінії будуть грати виступаючі за нашу команду в минулому сезоні Олександр Антипов і Майкл Майєрс, а також ті, що прийшли в цьому році до нас – Ді Джей Стефенс і В'ячеслав Петров", – розповів Володимир Михайлович.

БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України. Facebook Володимира Дубинського

Тепер для повного формування команди необхідно підписати ще одного легіонера:

"Днями ми підпишемо американського захисника, на олівці у тренерського штабу три прізвища. Всі троє пограли в Європі і особисто мені подобаються всі троє! Слово за головним тренером! В кінці липня команда збереться на збори, як ми всі сподіваємося в повному складі", – додав президент клубу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що тренерський штаб і агенти баскетбольного клубу "Прометей" підписали нового гравця. Ним став DJ Stephens, який є одним з кращих гравців Європи.