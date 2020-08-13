БК 'Прометей' отримав у подарунок новий клубний автобус. Фото

Чоловіча баскетбольна команда міста Кам'янське "Прометей" отримала в подарунок новий клубний автобус.

Команді презентували комфортабельний автобус SETRA. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

БК "Прометей" отримав у подарунок новий клубний автобус Facebook/Володимир Дубинський

У салоні транспортного засобу встановили нові сидіння та столики. Автобус обладнали власним посиленим інтернетом, плазмовими екранами та місцями для зарядки техніки.

Тепер команда, яка представляє клуб в Суперлізі України, зможе пересуватися на ігри з максимальним комфортом.

"Спасибі нашим майстрам і механікам. Особлива подяка Володимиру Івановичу Матюсі. Тільки Прометей! Тільки Перемога!", – написав Володимир Дубинський.

Скріншот Facebook/Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Прометей" сформував першу жіночу команду.