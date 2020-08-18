БК 'Прометей' дізнався суперників по Єврокубку

У вівторок, 18 серпня, відбулося жеребкування нового сезону Кубка Європи ФІБА. Українські команди, серед яких і кам'янський "Прометей", дізналися своїх суперників.

У квартеті "B" гратимуть "Київ-Баскет", "Прометей", болгарський "Рильський Спортист" і переможець пари кваліфікації Ліги чемпіонів "Балкан" (Болгарія) - "Цмоки-Мінськ" (Білорусь). Якщо переможець пари "Балкан" - "Цмоки-Мінськ" в результаті кваліфікується в Лігу чемпіонів, в групі гратимуть тільки три команди, повідомили в пресслужбі "Прометея".

Крім цього, потенційних суперників у Кубку Європи ФІБА отримав "Дніпро", на випадок невдачі в кваліфікації Ліги чемпіонів.

У разі, якщо "Дніпро" програє нідерландському "Гронінгену" в півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів, команда буде грати в групі "E" в Кубку Європи ФІБА, де суперниками будуть "Монс" (Бельгія) - "Анвіл" (Польща), "Спортинг "(Португалія) - "Фрібург" (Швейцарія) і британський "Лондон Лайонс".

Якщо ж "Дніпро" програє у фіналі, то він буде грати в групі "F", де суперниками будуть чорногорський "Морнар", нідерландський "Ден Босх" і білоруський "Борисфен".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Академія волейболу СК "Прометей" зустріла перших учениць.

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